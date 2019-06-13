وفاة حسين قدرى "عريس الصحفيين" عن عمر يناهز 86 عاما

كتب محمد السيد

توفى الكاتب الصحفى حسين قدرى رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق، عن عمر يناهز 86 عاما.

يذكر أن الكاتب الصحفى حسين قدرى رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق البالغ من العمر 86 عاما،قد حقق حلمه فى مارس الماضى بالزواج من الأديبة عصمت صادق البالغة من العمر 81 عاما، بعد قصة حب ظلت أكثر من 70 عاما.

حسين قدرى كاتب صحفى شغل منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون وعمل مراسلا للمجلة فى واشنطن ولندن، تزوج من قبل 3 مرات ولكن زوجاته توفين جميعا وجاءت الأديبة عصمت صادق التى ظل محتفظا بحبها لتكون الزوجة الرابعة له .