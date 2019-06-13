وزير داخلية زامبيا: جرائم الفساد عابرة للحدود وتتطلب تبادل المعلومات

كتب إبراهيم قاسم

قال ستيفن كمبيانجو وزير الداخلية بدولة زامبيا، إن الفساد أصبح مثل السرطان الذى ينهش جسد القارة الإفريقية، وذلك لأسباب كثيرة لذلك يجب التدخل الفوري والمباشر من أجل القضاء على هذا المرض.

واوضح وزير داخلية زامبيا خلال كلمته بالمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، المنعقد في شرم الشيخ، أن من اهم العوامل التي ادت الى انتشار الفساد البيروقراطية والتى يمكن القضاء عليها من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات حيث ساعدت التكنولوجيا بلاده فى رصد كافة الاماكن التى تتواجد فيها جرائم الفساد عبر نظام المراقبة للمدفوعات والمشتريات الالكترونية.

وأشار وزير الداخلية الزامبى إلى أن الخدمات الإلكترونية ساعدت المستثمرين فى إصدار التراخيص والإجراءات اللازمة لعملهم باستخدام منظومة إلكترونية بدلا من التوجه بأنفسهم الى المكاتب الحكومية.

واضاف: يجب علينا أن نخرج من المنتدى بتوصيات هامة للقضاء على الفساد، مطالبا بضرورة التنسيق بين الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون وبعضها البعض فى الدول الأفريقية لان جرائم الفساد فى طبيعتها جرائم خاصة وعابرة للحدود وتتطلب تبادل المعلومات.