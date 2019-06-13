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وزير العدل التشادى: بلادى استردت 40 مليار فرنك مهربة للخارج فى جرائم فساد

الخميس، 13 يونيو 2019 05:24 م
وزير العدل التشادى: بلادى استردت 40 مليار فرنك مهربة للخارج فى جرائم فساد المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد
كتب إبراهيم قاسم

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قال عربى دجيمت ، وزير العدل التشادى، أن بلاده تحارب الفساد منذ عام 1962 ، مشيرا الى أن عقوبة الاستيلاء على الأموال وتهريبها للخارج تصل الى الإعدام.
 
وأضاف وزير العدل التشادى ، خلال كلمته فى المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن بلاده أسست فى عام 1974، وزارة الحكم الرشيد والتى تتكون من مفتشين متخصصين فى كافة جهات الدولة  وفى حال اكتشاف أى جريمة يتم احالة مرتكبيها الى المحاكمة الجنائية أو التأديبية .
 
وحول الاجراءات التى اتخذتها بلاده لمحاربة الفساد ، قال وزير العدل التشادى ، أكد أن الدستور الجديد تضمن الزام الموظفين بتقديم اقرار الذمة المالية عن بداية ونهاية الخدمة، لافتا الى أن التشاد استحدثت أجهزة لمكافحة الفساد ومنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة مراقبة الصفقات العامة ، مؤكدا أن بلاده تمكنت من  استرداد 54 مليون دولار عام 2016 واسترداد 40 مليار فرنك  خلال 2019، وهو ما يدعو الى ضرورة تضافر الجهود لإعادة الأموال المهربة.
 

المنتدى الافريقي لمكافحة الفساد

الفساد فى التشاد

مواجهة الفساد

شرم الشيخ

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