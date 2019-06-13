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وزير العدل: استخدام تكنولوجيا المعلومات بالمدفوعات الحكومية يقضى على الفساد

الخميس، 13 يونيو 2019 12:11 م
وزير العدل: استخدام تكنولوجيا المعلومات بالمدفوعات الحكومية يقضى على الفساد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن القضاء على الفساد يجب معه اتباع كافة الوسائل والاساليب ومنها استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مكافحته.
 
وأوضح عبد الرحيم خلال كلمته بالمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ، أن استخدام تكنولوجيا المعلومات فى نظام المدفوعات الحكومية واستصدار الاجراءات يساعد فى مكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية والحفاظ على المال العام.
 
وأشار عبد الرحيم إلى أنه فى ضوء  مكافحة وزارة العدل للفساد اعادة قطاع مكافحة الفساد والشكاوى والذى من خلاله يتم تلقى الشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين  ثم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشان كل شكوى وذلك من أجل القضاء على الفساد المالى .
 
واوضح أنه مما لا شك فيه أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والمميكنة يساعد فى مجابهة الفساد والقضاء عليه لذلك حرصت وزارة العدل على ميكنة مكاتب الشهر العقارى وجميع الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف سرعة العمل والقضاء على البيروقراطية، فضلا عن التنسيق مع وزارة الاتصالات لإنشاء مواقع الكترونى خاص بالوزارة.
 
المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ (1)
المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ (1)

المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ (2)
المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ (2)

المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ (3)
المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ (3)

المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ (4)
المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ (4)

المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ (5)
المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ (5)

المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ (6)
المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ (6)

 


المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

مكافحة الفساد

استخدام التكنولوجيا الحديثة

نظام المدفوعات الحكومية

الفساد

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