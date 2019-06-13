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وزير الإعلام اليمنى يحذر من مساعى إيران لتحويل اليمن إلى منصة لتهديد العالم

الخميس، 13 يونيو 2019 01:04 ص
وزير الإعلام اليمنى يحذر من مساعى إيران لتحويل اليمن إلى منصة لتهديد العالم وزير الإعلام اليمني معمر الارياني
أ ش أ

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أدان وزير الإعلام اليمني معمر الارياني بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران لمطار أبها المدني والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بينهم يمنيين.

 

وقال وزير الإعلام اليمني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن الهجوم على مطار أبها يمثل تصعيداً خطيراً ويشير إلى مستوى الدعم الإيراني للميليشيا الانقلابية واتخاذها كآداة لتنفيذ أجندتها ورغباتها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاولة تخفيف الضغوط الدولية عليها".

 

‏وأوضح الارياني "أن الاستهداف الإرهابي لمطار أبها بصاروخ كروز يؤكد استمرار نظام طهران في تزويد الميليشيا الحوثية بالصواريخ الباليستية والأسلحة النوعية، وانتهاجها سياسة تصعيد الصراع بالمنطقة في تحد سافر لدعوات وجهود التهدئة دون اكتراث للمخاطر المترتبة على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع".

 

‏ وأشار إلى أن الهجوم الصاروخي على مطار أبها والذي تم تنفيذه بإشراف خبراء إيرانيين يؤكد خطورة المشروع الإيراني في اليمن ومساعيه لتحويل الأراضي اليمنية إلى ساحة لتنفيذ أجندة إيران التخريبية ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد مصادر الطاقة وممرات التجارة الدولية واقلاق الأمن والسلم الدوليين.

 

ودعا وزير الإعلام اليمني إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي وإدراك خطورة مساعي نظام إيران وأدواته المتمثلة في الميليشيا الحوثية.

 


اليمن

ايران

الحوثيون

صواريخ بالستية

مطار ابها

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