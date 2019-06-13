سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 02:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بالمؤتمر الدولي للغاز..

وزارة البترول تستعرض أهم الإنجازات التى حققها القطاع خلال 2015 -2018

الخميس، 13 يونيو 2019 12:03 م
وزارة البترول تستعرض أهم الإنجازات التى حققها القطاع خلال 2015 -2018 النفط _ أرشيفية
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرض وزارة البترول والثروة المعدنية، ما تم إنجازه في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول باعتباره محرك أساسى للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادى المصرى، وذلك خلال مشاركتها في الجلسة التي نظمها المعهد الفرنسى  للعلاقات الدولية حول دور مصر في المنطقة فيما يتعلق بصناعة الغاز الطعبيي على هامش المشاركة في المؤتمر الدولى حول الغاز الطبيعى بالمتوسط  والذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

واستعرضت الوزارة، أهم الإنجازات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة 2015 -2018 ومن أهمها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وزيادة انتاج البترول والغاز واحتياطياتهما من خلال التوسع فى الانشطة الاستكشافية للبترول والغاز وتوقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة فى قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج وخفض مستحقات شركات البترول العالمية لتصل إلى أقل من الثلث وإطلاق مشروعين رئيسيين لإجراء المسح السيزمى فى منطقتى البحر الأحمر وغربالمتوسط.

وأضافت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن صناعة البترول والغاز المصري تتمتع بفرص استثمارية عديدة في كافة المراحل  لتعزز النمو الاقتصادي المصرى.


البترول

وزارة البترول

الغاز

الثروة المعدنية

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"وزارة البترول": الشركات الفرنسية من أهم المستثمرين فى مصر

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:26 م

النواب يوافق علي قانون بتفويض وزير البترول التعاقد للبحث عن البترول بجنوب شرق رأس قطارة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:42 م

تفويض وزير البترول بالتعاقد للبحث عنه في منطقة جنوب شرق أبو سنان

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:35 م

وزارة البترول تسعى لتوصيل الغاز إلى 10 ملايين وحدة سكنية.. تفعيل نظام التقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد.. القسط شهرى يبلغ 30 جنيها على مدار 6 سنوات.. وحوالى 1.2 مليون وحدة سكنية استفادت من خطة العام الماضى

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:00 م

كيف شاركت وزارة البترول فى المشروعات القومية؟ أنفاق قناة السويس تتحدث

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 09:47 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة