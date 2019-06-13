وزارة البترول تستعرض أهم الإنجازات التى حققها القطاع خلال 2015 -2018

كتبت - مروة الغول

استعرض وزارة البترول والثروة المعدنية، ما تم إنجازه في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول باعتباره محرك أساسى للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادى المصرى، وذلك خلال مشاركتها في الجلسة التي نظمها المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية حول دور مصر في المنطقة فيما يتعلق بصناعة الغاز الطعبيي على هامش المشاركة في المؤتمر الدولى حول الغاز الطبيعى بالمتوسط والذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

واستعرضت الوزارة، أهم الإنجازات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة 2015 -2018 ومن أهمها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وزيادة انتاج البترول والغاز واحتياطياتهما من خلال التوسع فى الانشطة الاستكشافية للبترول والغاز وتوقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة فى قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج وخفض مستحقات شركات البترول العالمية لتصل إلى أقل من الثلث وإطلاق مشروعين رئيسيين لإجراء المسح السيزمى فى منطقتى البحر الأحمر وغربالمتوسط.

وأضافت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن صناعة البترول والغاز المصري تتمتع بفرص استثمارية عديدة في كافة المراحل لتعزز النمو الاقتصادي المصرى.