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هيئة ضمان جودة التعليم: التوسع فى الاعتماد البرامجى فى التعليم العالى

الخميس، 13 يونيو 2019 02:44 م
هيئة ضمان جودة التعليم: التوسع فى الاعتماد البرامجى فى التعليم العالى يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
كتب محمود طه حسين

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صرحت يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بأن العالم الآن يتجه وبقوة نحو الاعتماد البرامجى وهو أهم مكتسبات الهيئة من الاعتراف الدولي حيث يسعي العالم حليا للتوجه لاعتماد البرامج وهذا التوجه هو أهم ما ركزت عليه توصيات فرق الزيارة التابعة لمجالس الاعتماد العالمية وهو طريق وأسلوب سوف يسرع من وتيرة تقدم مؤسسات التعليم العالى للاعتماد ويوسع من دائرة الممارسات المتميزة بين مؤسسات التعليم العالى.
 
وأضاف الدكتور عطية الحفناوى، خبير الجودة الدولى ومدير إدارة التدريب بالهيئة أن هذا التوجه الذى تحاول الهيئة أن تنشره بالمجتمع الأكاديمى وهو اعتماد البرامج سوف يساعد الكليات ومؤسسات التعليم العالى التى تعانى من ارتفاع فى  أعداد الطلاب أو بعض المشاكل التى تقف عائق امام استيفاء المؤسسات لتحقيق معايير الجودة على  التقدم للاعتماد من الهيئة من خلال بالبرامج المميزة لديها ومن ثم يساعد المؤسسة كلها بعد ذلك فى التقدم للاعتماد من الهيئة وهو التوجه العالمى الآن فى ضمان جودة التعليم و الاعتماد.
 
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى أقامتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد علي هامش المؤتمر الدولي السادس لجودة التعليم عن الاعتماد البرامجى فى التعليم العالي بحضور 250 عضو هيئة تدريس بالجامعات المصرية.
 
 
 
 

التربية والتعليم

جودة التعليم والاعتماد

برامج اعتماد التعليم العالى

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