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هيئة النقل بالقاهرة تخصص زى رسمى للعاملين للظهور بشكل لائق خلال بطولة إفريقيا

الخميس، 13 يونيو 2019 03:13 م
هيئة النقل بالقاهرة تخصص زى رسمى للعاملين للظهور بشكل لائق خلال بطولة إفريقيا الزى الجديد للعاملين بهيئة النقل العام
كتب سيد الخلفاوى

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خصصت هيئة النقل العام بالقاهرة، برئاسة اللواء رزق على، زى جديد موحد لسائقى ومحصلى هيئة النقل العام العاملين على شبكة الخطوط الجديدة التى ستخدم جماهير بطولة أمم أفريقيا 2019 التى ستنطلق بعد أيام.
 
 
من جانبه أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالعمل على الظهور المشرف والحضارى والمظهر اللائق للعاملين بالهيئة أثناء إقامة بطولة الأمم الإفريقية فى الفترة من 21/ 6 / 2019  حتى 19/ 7/ 2019 ، تم تخصيص زى موحد لسائقى ومحصلى الهيئة.
 
 
وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة حريصة على تقديم خدمة مميزة للجماعير على جميع الخطوط وخاصة على الخطوط التى خصصتها الهيئة لخدمة جماهير البطولة والتى تربط الميادين والمحطات الرئيسية بمقر الاستادات التى تقام عليها المباريات.
 
 
وأشار اللواء رزق على، إلى أن الهيئة انتهت من تجديد أكثر من 600 أتوبيس سيعمل على الخطوط الجديدة، كما جددت 400 محطة خرسانية المنتشرة بالشوارع، وذلك للظهور بشكل لائق خلال إقامة بطولة أمم أفريقيا والتى تستضيفها مصر هذا العام.
 
الزى الجديد للعاملين بهيئة النقل العام (2)
الزى الجديد للعاملين بهيئة النقل العام

الزى الجديد للعاملين بهيئة النقل العام (1)
الزى الجديد للعاملين بهيئة النقل العام

 


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