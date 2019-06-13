نيويورك تايمز: هجوم بحر عمان يثير مزيدا من التوتر فى المنطقة

كتبت: إنجى مجدى

قالت صحيفة نيويورك تايمز، الامريكية، أن تعرض ناقلتا نفط للهجوم فى بحر عمان سوف يزيد التوتر القائم فى المنطقة تصعيدا، لاسيما أنه يأتى بعد شهر من هجوم تخريبى استهدف أربع ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات، فضلا عن توتر العلاقة بشدة بين طهران وواشنطن.

وأشارت الصحيفة الامريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، إلى أن الاحتكاكات فى المنطقة أصبحت شديدة لدرجة أن الدول الأخرى ناشدت جميع الأطراف بالتهدئة بدلاً من إثارة حرب شاملة.

وخلال الشهر الماضى، قال جيريمي هانت، وزير الخارجية البريطانى:"نحن قلقون للغاية من خطر حدوث صراع عن طريق الصدفة مع تصعيد غير مقصود من الجانبين."

ولم يتضح بعد كيف تم تنفيذ الهجمات الأخيرة أو من ارتكبها، تماماً كما لا تزال ظروف هجمات الشهر الماضى غامضة.

لكن بحسب تصريحات المسئولين فإنه يبدو أن السفينتين اللتين ضربتا اليوم الخميس، تضررتا بشكل أكثر خطورة من تلك التى ضربت فى مايو.

وقبل أسبوعين، قال جون بولتون، مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، دون الكشف عن أى دليل:"إن إيران بكل تأكيد تقريبًا مسؤولة عن الهجمات التى وقعت في مايو"، متسائلا فى استنكار "من تعتقد أنه يفعل ذلك؟"