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نيكي يغلق منخفضا مع تراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق

الخميس، 13 يونيو 2019 10:01 ص
نيكي يغلق منخفضا مع تراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق مؤشر نيكى _ أرشيفية
(رويترز)

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أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا اليوم الخميس، مع تراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أن هوت نظيرتها الأمريكية بينما تضررت المعنويات بفعل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والمخاطر الجيوسياسية.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.5 % ليغلق عند 21032 نقطة.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، مع نزول سهم طوكيو إلكترون 4.2% وتراجع سهم أدفانتست كورب 5%، بعد أن هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2.3 %، عقب انخفاض سهم ميكرون تكنولوجي وأبلايد ماتيريالز معا ما يزيد عن 5%.

واستمرت المخاوف بشأن التجارة في التأثير سلبا على المعنويات، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه غير مهتم بالمضي قدما في اتفاق مع الصين ما لم توافق بكين على أربع أو خمس نقاط رئيسية.

وكانت أحجام التداول هزيلة إذ يترقب المستثمرون المزيد من المؤشرات بشان التجارة من قمة العشرين التي تُعقد هذا الشهر، بينما ما زالوا يحجمون عن تكوين مراكز في السوق قبل تسوية العقود الآجلة وعقود الخيارات للأسهم اليابانية لشهر يونيو يوم الجمعة.

ويتابع المستثمرون عن كثب احتجاجات عنيفة في هونج كونج بشأن مشروع قانون ترحيل سيسمح بإرسال أشخاص إلى البر الصيني الرئيسي لمحاكمتهم هناك.

وتضررت أسهم الشركات المالية، التي تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة، بفعل تنامي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة، وتراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.3% وهبط سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1%.

وهوى سهم جابان ديسبلاي 12% بعد أن قالت شركة صناعة شاشات الهواتف الذكية المتعثرة إنها ستقلص أنشطتها للهاتف المحمول وتخفض 1200 وظيفة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1541.50، مع انخفاض جميع القطاعات الفرعية باستثناء قطاع واحد.


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