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نيابة النقض تودع رأيها فى قضية أعمال شغب وعنف حدائق القبة

الخميس، 13 يونيو 2019 02:17 م
نيابة النقض تودع رأيها فى قضية أعمال شغب وعنف حدائق القبة دار القضاء العالى
كتبت هدى أبو بكر

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أودعت نيابة النقض رأيها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ " أحداث شغب وعنف حدائق القبة ".

وجاء رأى نيابة النقض، بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، أو برفض الطعن على ضوء ما يبين لمحكمة النقض من المفردات بعد ضمها حسبما هو موضح بالمذكرة.

وتقدم المحامى أسامة خليل بمذكرة بأسباب قانونية لمحكمة النقض تفند حكم محكمة الجنايات ومبينا العوار به وتطالب بنقض الحكم.

وقضت محكمة الجنايات ، بحبس 11 متهما بقتل متظاهرى حدائق القبة لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، كما أصدرت حكمها ببراءة 3 متهمين فى القضية التى يحاكم فيها 14 متهما.

وأكدت محكمة الجنايات فى حيثيات حكمها أن هناك "فئة ضالة" اندست بين المتظاهرين وألقت الزجاجات الحارقة على القسم قاصدة إحراقه مما دفع الضباط المتهمين إلى إطلاق الأعيرة النارية لدرء هذا الخطر عن أنفسهم.


محكمة النقض

نيابة النقض

أحداث عنف حدائق القبة

أحداث شغب حدائق القبة

قسم شرطة حدائق القبة

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