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نيابة المرج تقرر حبس 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق

الخميس، 13 يونيو 2019 02:20 م
نيابة المرج تقرر حبس 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق مخدرات - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة المرج، بحبس 3 متهمين بحيازة المواد المخدرة بالمرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين هم "كريم.ل"، و "وائل.م"، و "محمد.م"، وعثر بحوزتهم علي "12كيس استروكس، 8قطع حشيش"، قبل ترويجها بدائرة القسم.
 
ترجع الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج، عدة معلومات تفيد بقيام 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة، وبيعها على الشباب بدائرة القسم،  وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وبحوزتهم المضبوطات المذكورة، تم تحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.

حبس

نيابة المرج

تجارة المخدرات

قسم المرج

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