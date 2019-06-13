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نوفاك: النصف الثانى من سبتمبر أفضل وقت للمحادثات بين روسيا والاتحاد الأوروبي

الخميس، 13 يونيو 2019 07:50 م
نوفاك: النصف الثانى من سبتمبر أفضل وقت للمحادثات بين روسيا والاتحاد الأوروبي امدادات الغاز الروسى
(رويترز)

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قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إن أفضل وقت لمحادثات ثلاثية الأطراف بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي هو النصف الثاني من سبتمبر أيلول.

وكان نوفاك يتحدث في مؤتمر صحفي في موسكو مع ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وقال أيضا إن شركة جازبروم، عملاق الغاز الروسي، عرضت على شركة نافتوجاز الأوكرانية تسوية خارج المحاكم تهدف لإنهاء نزاع قانوني بين الشركتين تنظر فيه حاليا محكمة سويدية.

وأضاف أن حل نزاع الغاز المعقد بين موسكو وكييف سيسمح لروسيا بمواصلة نقل الغاز عبر أراضي أوكرانيا وفق شروط مسبقة.

 


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