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ننشر صورة جديدة لناقلة نفط مشتعلة فى بحر عمان تعرضت لهجوم

الخميس، 13 يونيو 2019 10:58 ص
ننشر صورة جديدة لناقلة نفط مشتعلة فى بحر عمان تعرضت لهجوم ناقلة نفط
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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نشرت وكالة إيسنا الإيرانية صورة لإحدى ناقلات النفط مشتعلة بعد أن تعرضت لهجوم صباح اليوم الخميس فى بحر عمان.

وقالت وسائل إعلام إيرانية أنه بعد ساعة من حادث السفينة الأولى، تعرضت ناقلة أخرى فى الساعة 9 و50 دقيقة بالتوقيت المحلى لحريق على مسافة 28 ميلا من ميناء جاسك الإيرانى.

وقال مدير لوكالة رويترز إن أحد أفراد طاقم الناقلتين أصيب بإصابات طفيفية والهجوم تسبب فى أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة.

وأوضح أن الناقلة كوكوكا كاريدجس لا تزال فى منطقة خليج عمان ولا تواجه الغرق. مضيفا أن سفينة تنتشل قبطان وطاقم الناقلة كوكوكا كاريدجس من قارب إنقاذ.

وقال بيان لكوكوكا كاريدجس إنها كانت فى طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة محملة بشحنة ميثانول. وأوضح البيان أن شحنة الميثانول فى الناقلة كوكوكا كاريدجس سليمة.

وقالت البحرية الأمريكية إن ناقلتى نفط أصيبتا بأضرار بحادث فى بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتى نفط تعرضتا لهجوم فى خليج عمان، وذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفاً: "تلقينا رسالتى استغاثة منفصلتين من ناقلتين فى خليج عمان".

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بحر عمان

ناقلتى نفط

نفط

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