ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة فى الدرب الأحمر لحصر الخسائر

كتب سليم على

أمرت نيابة الدرب الأحمر، بندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب فى شقة سكنية بدائرة القسم بدون وقوع إصابات، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.

وكشفت تحقيقات النيابة ، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الدرب الاحمر، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم الدرب الاحمر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.