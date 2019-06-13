مياه القليوبية تعلن أرقام بديلة لرقم 125 لتعطله 3 أيام لتلقى الشكاوى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، تعطل خدمة 125 للإبلاغ عن الأعطال أيام الخميس والجمعة والسبت، وذلك نظرا لقيام الشركة المصرية للاتصالات بتغيير بعض خطوط التليفونات الرئيسية بمدينة بنها، في إطار خطة الشركة للتطوير.

وأكدت الشركة، أنه تم وضع مجموعة من الأرقام كبديل مؤقت لحين انتهاء الشركة من تغيير بعض الخطوط وذلك لتلقي الشكاوى والاستفسارات على أرقام 01200288880 - 01201110523 على مدار 24 ساعة.

وأكد رئيس الشركة، أن الشركة تعمل وفق خطة لإحلال وتجديد الشبكة سنويا معتمدة بخطة من وزارة التخطيط، وبتمويل من الحكومة، لتجديد الشبكة كليا لتصبح قادرة على استيعاب كل هذه الزيادة السكانية، والشركة منذ بدايتها فى 2012 حتى الآن باقى 25% من الشبكة يتم إحلالها وتجديدها وفقا للخطة.