وأكدت الخارجية الموريتانية - في بيان لها بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الخميس - عن تضامنها ووقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما من شأنه حفظ أمنها وسلامة حوزتها الترابية ودورها المحوري في المنطقة والعالم.

واعتبرت موريتانيا أن استهداف المنشآت المدنية والمناطق السكنية وترويع الأبرياء الآمنين لعمل في غاية الاستهتار بكل الأعراف والقيم والمواثيق والقوانين ذات الصلة.