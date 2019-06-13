مهاب مميش: عبور 43 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 43 سفينة، بحمولة 3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس،أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةEBER GOODS ،بحمولة 222 ألف طن، قادمة من إنجلترا،ومتجهة إلى كولومبو.

وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدانمركيةMONACO MAERSK ، بحمولة 221 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة على هولندا.