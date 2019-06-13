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مهاب مميش: عبور 43 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طن

الخميس، 13 يونيو 2019 11:53 ص
مهاب مميش: عبور 43 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طن قناة السويس-ارشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى

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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 43 سفينة، بحمولة 3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس،أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةEBER  GOODS ،بحمولة 222 ألف طن، قادمة من إنجلترا،ومتجهة إلى كولومبو.
 
وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدانمركيةMONACO  MAERSK ، بحمولة 221 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة على هولندا.   
                        
                                   
 

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