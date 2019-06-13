مقتل 24 شخصا فى هجوم لبوكو حرام على جزيرة بالكاميرون

رويترز

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن نحو 300 مسلح يشتبه بأنهم من جماعة بوكو حرام هاجموا جزيرة على بحيرة تشاد في أقصى شمال الكاميرون يوم الأحد وقتلوا 24 شخصا بينهم 16 من جنود الكاميرون المتمركزين في نقاط تابعة للجيش.

وقال مصدر عسكري إن هذا العدد من القتلى، الذين سقطوا في منطقة داراك التي تبعد نحو ألف كيلومتر عن العاصمة ياوندي، يمثل أحد أكثر هجمات بوكو حرام دموية في الكاميرون منذ سنوات.

وقال المسؤول المحلي بداراك علي رامات لرويترز إن المهاجمين وصلوا على متن قوارب وهاجموا النقاط العسكرية الثماني على الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع إن 64 متشددا من بوكو حرام قتلوا أيضا في معركة بالأسلحة النارية استمرت لساعات.

وتقاتل بوكو حرام منذ نحو عشر سنوات لتأسيس خلافة إسلامية مركزها في نيجيريا.

وكثيرا ما يمتد العنف، الذي أودى بحياة 30 ألف شخص وشرد الملايين، إلى دول الكاميرون والنيجر وتشاد المجاورة لنيجيريا.