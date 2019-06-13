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معهد فنى جديد للسكة الحديد بالتعاون بين النقل والتعليم العالى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 13 يونيو 2019 10:04 ص
معهد فنى جديد للسكة الحديد بالتعاون بين النقل والتعليم العالى.. اعرف التفاصيل قطارات - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

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عقد مسؤلون بقطاعى النقل والتعليم اجتماعا موسعا، لمتابعة آخر المستجدات والإجراءات الخاصة بإنشاء المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية.

وقد تم استعراض الخطوات التى يتم تنفيذها  لإنشاء  المعهد  ونتائج عمل اللجان المشكلة من القطاعين ،وكل مايتعلق بالخطط التعليمية والتدريبة والتنظيمية وقواعد القبول والالتحاق بهذا المعهد،  بهدف تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية، بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال، خاصة أنه سيتم إيفاد عدد من الطلاب الذين سيتم قبولهم للخارج للتدريب على المعدات والجرارات والإشارات المتقدمة التي يتم التعاقد عليها، مما يعود إيجابياً على رفع مستويات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية بمصر.

جدير بالذكر أن المعهد سيشمل  إلى جانب الدراسة النظامية الإقامة والإعاشة ويخضع لإشراف قطاع التعليم، وسيتم طرحه بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والقرارات الوزارية الخاصة بإنشائه، فى مكاتب التنسيق لطلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية المتوسطة .


النقل

التعليم العالي

البحث العلمى

المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية

معهد فنى لتكنولوجيا السكة الحديد

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