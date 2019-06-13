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مصرع 5 عمال وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بقرية المنيرة بالقناطر الخيرية

الخميس، 13 يونيو 2019 01:00 م
مصرع 5 عمال وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بقرية المنيرة بالقناطر الخيرية حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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لقى 5 عمال زراعيين مصرعهم، وأصيب 3 آخرون من قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية، بكسور وجروح، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية، وأخرى نقل ثقيل بطريق القناطر – المناشى، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفات القريبة من موقع الحادث.
 
وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت إخطاراً بالحادث، وبالانتقال تبين حدوث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية من قرية المنيرة بالقناطر للعمل بمزارع البصل، مع سيارة نقل ثقيل أمام قرية الحسانين بطريق المناشى - القناطر.
 
وأسفر الحادث، عن مصرع 5 عمال تتراوح أعمارهم بين 15 – 17 عاما، وإصابة 3 آخرين بكسور وجروح، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

محافظه القليوبيه

حادث تصادم

امن القليوبيه

القناطر الخيريه

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