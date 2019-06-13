مصرع فلاح غرقا إثر سقوطه في مصرف بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

انتشلت قوات الإنقاذ بمحافظة الفيوم، جثة عجوز من مصرف ري عزبة عبد العليم بمركز سنورس، دون أن تظهر عليها إصابات، ونقلت لمستشفى سنورس المركزي، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم الخميس.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ بوجود غريق بمصرف ري عزبة عبدالعليم التابعة للمركز.

وانتقلت قوات الإنقاذ ، لمكان البلاغ، وانتشلت جثة المواطن "عبد العاطي.ع.ا.ا" (73 سنة - فلاح)، وبمناظرة الجثة تبين ارتداء المتوفي ملابسه كاملة دون إصابات ظاهرية.

وبسؤال ابن المتوفي، "محمد.ع.ا" (37 سنة-فلاح)، رجح أن غرق والده نتيجة سقوطه بالمصرف أثناء سيره بمفرده متوجها لأداء الصلاة بالمسجد نظرا لمعاناته من ضعف شديد بالإبصار، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته، ونقلت الجثة لمستشفى سنورس المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2274 لسنة 2019م إداري مركز سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.