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مصرع فتاة صدمها جرار تابع للوحدة المحلية بقرية ميت سهيل فى الشرقية

الخميس، 13 يونيو 2019 08:21 ص
مصرع فتاة صدمها جرار تابع للوحدة المحلية بقرية ميت سهيل فى الشرقية مصرع فتاة - ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقيت فتاة فى العقد الثالث من العمر مصرعها، أثناء سيرها بمدخل قرية ميت سهيل، دائرة منيا القمح بالشرقية، بعدما صدمها جرار تابع للوحدة المحلية بالقرية، وتم إخطار نيابة منيا القمح للتحقيق برئاسة محمد المراكبى.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع "رحاب جاد" 28 سنة مترجمة من قرية ميت سهيل، وتبين أنه أثناء سيرها بالقرية صدمها جرار تابع للوحدة المحلية بميت سهيل، وتوفيت متأثرة بإصابتها، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 22008 جنح منيا القمح، وتم التحفظ على الجرار.


الشرقية

مركز منيا القمح

قرية ميت سهيل

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