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مصرع شاب بحادث تصادم أثناء عبوره مزلقان طوخ بالقليوبية

الخميس، 13 يونيو 2019 01:29 م
مصرع شاب بحادث تصادم أثناء عبوره مزلقان طوخ بالقليوبية جثه -ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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لقى شاب مصرعه اليوم، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان طوخ بمحافظة القليوبية، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طوخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .
 
تلقي العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، إخطاراً من مستشفى طوخ يفيد بمصرع " ح.س.ر" ، انتقل المقدم أحمد سامي رئيس المباحث، وتبين أن الشاب يبلغ من العمر 17 عاما من قرية كوم الاطرون بطوخ، وأنه لقى مصرعه أثناء عبوره مزلقان مدينة طوخ من مكان غير مخصص للعبور، تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان.
 
 

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