مصرع ربة منزل بسبب إزالة سور فى الإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

لقيت ربة منزل مصرعها بعزبة أبو عرفية التابعة لقرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية نتيجة سقوط سور منزلها عليها أثناء تنفيذ قرار إزالة بأحد المنازل المجاورة لمنزلها للبناء على أرض زراعية.

تلقى اللواء عاطف مهران مساعد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد غزالى عسكر مأمور مركز الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ مفاده سقوط سور من الطوب الأبيض على سيدة بقرية أبوعر فية بعين غصين دائرة المركز .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ الذى أسفر عن مصرع السيدة.

ودلت تحريات المقدم هانى عبد الهادى رئيس مباحث مركز الإسماعيلية بأنه أثناء قيام مسؤلى الوحدة المحلية لقرية عين غصين بالقيام بتنفيذ حملة إزالة للبناء على أرض زراعية بجوار منزل المجنى عليها"س.س.إ" 38 عاما ربة منزل سقط السور الخارجى من منزلها عليها ولقيت مصرعها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم التحفظ على سائق اللودر"غ.م" 35 عام سائق بالوحدة المحلية لقرية عين غصين كما تم التحفظ على أعضاء اللجنة المنفذة لقرار الإزالة لسؤالهم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.