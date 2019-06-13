مصادر: لا يوجد نقاط خلافية فى إجابات امتحان الإنجليزى للثانوية العامة

قالت مصادر مسئولة إنه تم توجيه بعض التعليمات لرؤساء الحجرات ومشرفى التقدير فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، والتى أداها طلاب الثانوية العامة أمس الأربعاء قبل بدء أعمال التقدير وتصحيح العينة العشوائية.

وأوضحت المصادر أنه تم التنبيه على ضرورة مراعاة الدقة فى التصحيح ونموذج الإجابة والتعامل مع كراسة البوكليت بروح نموذج الإجابة.

وأضافت المصادر أنه سيتم النظر فى الأسئلة الصعبة التى شكا منها الطلاب مثل الترجمة وخلافة بعد تصحيح العينة العشوائية، قائلة: العينة العشوائية هى التى تحدد أى قرار يتم اتخاذه لصالح الطلاب، لكن حتى الآن كل شىء سوف يسير وفق المتفق عليه خاصة ما يتعلق بتصحيح الأسئلة.

وشددت المصادر على أنه لا توجد أى نقاط خلافية فى إجابات الامتحان عدا جزئية أو اثنين وهى للطالب المتميز ودرجتها قليلة.