مصادر تكشف أسباب شكاوى بعض طلاب الثانوية العامة من أسئلة الامتحانات

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة أسباب شكاوى طلاب الثانوية العامة من أسئلة الامتحانات وكان آخرها أمس الأربعاء، فى مادة اللغة الأجنبية الأولى رغم أن أسئلة امتحان الثانوية العامة هذا العام مختلفة من حيث المواصفات ومستوى الصعوبة.

وأوضحت المصادر أنه بالنظر ومقارنة أسئلة الثانوية العامة هذا العام بالسنوات السابقة، يتبين أن امتحانات هذا العام يغلب عليها الوضوح والسهولة وكونها مباشرة ومحددة وليست بها إجابات محيرة.

وأضافت: "أسباب شكاوى الطلاب المتكررة من الأسئلة هى أن معظم الطلاب اعتمدوا على الملازم الخارجية، متابعة: "إزاى طالب فى الثانوية العامة يختزل المنهج فى ملزمة لا تتخطى الـ 5 أو 10 صفحات".

وأشارت إلى أن معظم الطلاب لا يذاكرون من كتاب المدرسة رغم أن الأسئلة معظمها من كتب المدرسة، ولكن هناك إصرار عجيب على الاعتماد فى المراجعة والمذاكرة على ملزمة الدرس الخصوصى.

وناشدت المصادر طلاب الثانوية العامة بضرورة العودة للكتاب، لأنه فى نموذج البوكليت أصبح من الصعب توقع أسئلة الامتحان حتى من مدرس المادة فى سنتر الدرس الخصوصى لأنه عادة تكون الأسئلة شاملة المنهج بأكمله.