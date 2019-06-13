مصادر تكشف أسباب شكاوى بعض طلاب الثانوية العامة من أسئلة الامتحانات

كشفت مصادر مسئولة أسباب شكاوى طلاب الثانوية العامة من أسئلة الامتحانات وكان آخرها أمس الأربعاء، فى مادة اللغة الأجنبية الأولى رغم أن أسئلة امتحان الثانوية العامة هذا العام مختلفة من حيث المواصفات ومستوى الصعوبة.
وأوضحت المصادر أنه بالنظر ومقارنة أسئلة الثانوية العامة هذا العام بالسنوات السابقة، يتبين أن امتحانات هذا العام يغلب عليها الوضوح والسهولة وكونها مباشرة ومحددة وليست بها إجابات محيرة.
وأضافت: "أسباب شكاوى الطلاب المتكررة من الأسئلة هى أن معظم الطلاب اعتمدوا على الملازم الخارجية، متابعة: "إزاى طالب فى الثانوية العامة يختزل المنهج فى ملزمة لا تتخطى الـ 5 أو 10 صفحات".
وأشارت إلى أن معظم الطلاب لا يذاكرون من كتاب المدرسة رغم أن الأسئلة معظمها من كتب المدرسة، ولكن هناك إصرار عجيب على الاعتماد فى المراجعة والمذاكرة على ملزمة الدرس الخصوصى.
وناشدت المصادر طلاب الثانوية العامة بضرورة العودة للكتاب، لأنه فى نموذج البوكليت أصبح من الصعب توقع أسئلة الامتحان حتى من مدرس المادة فى سنتر الدرس الخصوصى لأنه عادة تكون الأسئلة شاملة المنهج بأكمله.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
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