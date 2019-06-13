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مسئول بوزارة الصحة الأوغندية: وفاة ثانى حالة إصابة بالإيبولا

الخميس، 13 يونيو 2019 10:30 ص
مسئول بوزارة الصحة الأوغندية: وفاة ثانى حالة إصابة بالإيبولا ايبولا - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قال مسؤول بوزارة الصحة الأوغندية اليوم الخميس إن امرأة من الكونجو أصبحت ثاني مريضة بفيروس الإيبولا تلقى حتفها في أوغندا في أحدث تفش للمرض.

والمرأة هي جدة طفل في الخامسة من العمر توفي مساء يوم الثلاثاء بعدما عبر الحدود مع أسرته من جمهورية الكونجو الديمقراطية إلى أوغندا.

وقال المسؤول إيمانويل إينيبيونا لرويترز "توفيت الجدة أيضا الليلة الماضية".

وأضاف أن مريضين آخرين ما زالا معزولين هما شقيق الطفل المتوفي، وهو في الثالثة من العمر، وأوغندي عمره 23 عاما ظهرت عليه أعراض الإصابة بالإيبولا.

وتابع قائلا إن من المتوقع ظهور نتائج فحوص الأوغندي في وقت لاحق اليوم الخميس وتجري مراقبة 27 شخصا حدث اتصال بينهم وبينه.

وبدأ التفشي الحالي للإيبولا في أغسطس آب من العام الماضي في شرق الكونجو الديمقراطية وأصاب 2062 شخصا على الأقل، توفي 1390 منهم. وأكدت حالات العدوى في أوغندا انتشار المرض المميت للمرة الأولى خارج حدود الكونجو.

 

 


اوغندا

ايبولا

وزارة الصحة

وفاة

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