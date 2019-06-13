مسئولة بالمنتدى الأفريقى تدعو الى تشجيع المواطن على الإبلاغ عن جرائم الفساد

كتب إبراهيم قاسم

قالت سوالين حسونة المحامية وممثلة المجتمع المدنى بالمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، إن انتشار الفساد فى المجتمعات الأفريقية ليس سببه زيادة الجرائم ولكن هو الجهل بهذه الجرائم والخوف من الإبلاغ عنه.

وأوضحت سوالين حسونة خلال كلمتها بالمنتدى، أن أسباب الفساد تختلف من دول لدولة أخرى لكن عدم الإبلاغ عن الفساد يقلل من مواجهته، ولذلك لابد من زيادة الوعى لدى المواطنين وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن جرائم الفساد.

وأضافت أنه من الضرورى إيجاد منظومة بحثية للوصول إلى مجتمع خالى من الفساد، فضلا عن الانتباه إلى الفساد فى القطاع الخاص.