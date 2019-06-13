مسؤول أمريكى يزور السودان لحث جميع الأطراف التوصل لاتفاق بشأن الانتقال الديمقراطى

رويترز

يزور تيبور ناجي، مساعد وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون أفريقيا، السودان حاليا للمشاركة في مسعى دولي يهدف إلى حث الأطراف السودانية على التوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال الديمقراطي فى لابلاد.

تأتي الزيارة بعدما قال مبعوث إثيوبي إن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة السودانية، اتفقا على استئناف المحادثات، بعد أن علقت المعارضة إضرابا استمر ثلاثة أيام.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية "سيدعو (ناجي) الأطراف إلى العمل نحو خلق بيئة تمكن... من استئناف المحادثات".

كما اختارت الولايات المتحدة الدبلوماسي دونالد بوث ليكون المبعوث الخاص للسودان أمس الأربعاء.