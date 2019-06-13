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مركز الداخلة يعلن عن دورات تدريبية للشباب على حرف التشييد والبناء.. تعرف عليها

الخميس، 13 يونيو 2019 01:51 م
مركز الداخلة يعلن عن دورات تدريبية للشباب على حرف التشييد والبناء.. تعرف عليها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، عن إطلاق دورات تدريبية لشباب الخريجين، لتدريبهم على أعمال التشييد والبناء، بهدف توفير فرص عمل لهم، ومنحهم شهادات خبرة تمكنهم من الالتحاق بالوظائف الحكومية والسفر إلى الخارج.
 
وقال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، في بيان له، ان مركز تدريب التشييد والبناء بالداخلة، سيتولى تنفيذ دورة تدريبية على أعمال التشييد والبناء في حرف (الكهرباء - السباكة - نجارة عمارة - دهانات - كريتال - بناء – بياض).
 
أضاف إبراهيم، أن الدورات ستبدأ اعتبارا من يوم 7يوليو2019 ولمدة أربعين يوما بمقر مركز تدريب الداخلة ووحدة تدريب القصر، وذلك للتدريب الحرفي والتحويلي للشباب ولعمال المصالح الحكومية ومنحهم شهادة خبرة معتمدة.
 
وأوضح رئيس المركز، أن الشروط تشمل أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 45 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة ويستطيع اجتياز الاختبار الشخصي، وأنه لم يسبق له الالتحاق بالتدريب بالمركز أو المراكز الأخرى التي تتبع الجهاز.
 
وأفاد إبراهيم، بشأن الأوراق المطلوبة، فتشمل نموذجا يطلب من المركز، وصورة شهادة الميلاد، وصورة المؤهل الدراسي، وصورة الرقم القومي، وصورة شخصية 4*6 سم، وصورة الموقف من التجنيد للمتقدمين. 
 
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محافظه الوادى الجديد

مركز التشييد والبناء

دورات تدريبيه

فرص عمل

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