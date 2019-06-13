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مد أجل الحكم على المطربة "شيما" و19 آخرين لاتهامهم بالدعارة لـ 4 يوليو

الخميس، 13 يونيو 2019 01:13 م
مد أجل الحكم على المطربة "شيما" و19 آخرين لاتهامهم بالدعارة لـ 4 يوليو المطربة شيما-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قررت محكمة جنح العجوزة مد أجل الحكم على المطربة شيما بطلة كليب "عندى ظروف"، و19 متهم ومتهمة أخرين، بتهمة ممارسة أعمال الدعارة والفجور، وتسهيل ممارسة الدعارة، لجلسة 4 يوليو المقبل.
 
وأحالت النيابة العامة صاحب الكافيه وشقيقه إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار فى البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليا.
 
كانت تحقيقات القضية قد كشفت أن صاحب كافيه فى المهندسين، يُدعى "أ. م. ا"، هو المتهم الرئيسى فى واقعة تشكيل عصابة للاتجار فى البشر، عن طريق استقطاب الفتيات، ومنهم المطربة شيما بطلة كليب "عندى ظروف"، بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن فى توزيع المخدرات على الزبائن.
 
 

دعارة

اعمال منافية للأداب

تجارة المخدرات

الاتجار بالبشر

شيما

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