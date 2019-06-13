محمد بن زايد يستقبل ملك ماليزيا

كتبت – هناء أبو العز

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الوطن السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا.

وجرت مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الوطني لماليزيا فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للسلطان عبدالله السلطان أحمد شاه، بعدها صافح مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة فيما صافح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لملك ماليزيا.

وكان في الاستقبال الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس الدولة، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة طيران الرئاسة والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.