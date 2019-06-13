محافظ قنا ووفد البنك الدولى يستعرضان الموقف التنفيذى لمشروعات برنامج التنمية

قنا - وائل محمد

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع وفد البنك الدولى، برئاسة المهندس جعفر الصادق مدير قطاع التنمية المجتمعية، والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، استعرض خلاله الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية الممول جزئيا من البنك الدولى، وذلك بحضور اعضاء وحدة تنفيذ البرنامج بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شهد الهجان وأعضاء الوفد، عرض توضيحى عن مشروعات المرحلة الأولى من البرنامج، والتى شملت مشروعات فى" قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب، تطوير المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمدن، ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية" موضحاً اسم المشروع وتكلفتة ونسب التنفيذ ودوره فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وعقب الإجتماع، تفقد الهجان ووفد البنك الدولى سير العمل بالمركز التكنولوجى بمجلس مدينة قنا، واستمعوا إلى شرح تفصيلى عن دليل تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المحلية، والذى اطلقته المحافظة فى يناير الماضى، وساهم بدوره فى تقليل زمن الحصول على الخدمة بنسبة 25%، وتم تفقد مشروع الصرف الصحى المتكامل الذى يجرى تنفيذه بقريتى " القناوية – الأشراف البحرية"، بتكلفة 444 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت الى 25%وسوف يخدم 8 قرى شمال مدينة قنا هى " الشيخ عيسى – المخادمة – القناوية – الأشراف البحرية – الغوصة – الحجيرات – اولاد عمرو – الطوابية" .

من جانبهم، اعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للجهد المبذول من قِبل أعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا، فى اعداد الخطة المتوسطة الأجل للمحافظة 2019 / 2020، والإلتزام بمعدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها.