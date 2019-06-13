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محافظ سوهاج يكرم أطباء مديرية الصحة لجهودهم فى قافلة " مصر بلا جذام "

الخميس، 13 يونيو 2019 11:25 ص
محافظ سوهاج يكرم أطباء مديرية الصحة لجهودهم فى قافلة " مصر بلا جذام " محافظ سوهاج يكرم مديرية الصحة لجهودهم في قافلة مصر بلا جذام
سوهاج محمود مقبول

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كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، 21 من قيادات وأطباء واخصائيين وعمال مديرية الصحة بسوهاج، لجهودهم المثمرة في إنجاح قافلة "مصر بلا جذام"، والتي نظمها فريق أصدقاء مرضى الجذام، وذلك بحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج.
 
وأشاد محافظ سوهاج، بنشاط فريق أصدقاء مرضى الجذام، ومشاركتهم الفعالة للمحافظة في تقديم أعلى مستوي من الخدمات الصحية للمرضى من خلال القافلة التى نظمتها بسوهاج، معربا عن تقديره للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في المشاركة، لافتا إلى دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات والقوافل من مختلف مؤسسات المجتمع المدني كمشاركة فاعلة مع الدولة عامة، والمحافظة خاصة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات.
 
وقدم أحمد جلال عبد الفتاح مؤسس مبادرة أصدقاء مرضى الجذام، درع التكريم من المبادرة لمحافظ سوهاج، تقديرا لمجهودات المحافظة في دعم مؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى إطلاق مبادرة " مصر بلا جذام " في 18 محافظة التى بها عيادة جذام، وكانت القافلة 39 بمحافظة سوهاج، بهدف مساعدة مرضى الجذام وأسرهم في مواجهة المرض وتحقيق رؤية الفريق في عمل برنامج تنموي شامل للتوعية بالمرض والقضاء عليه.
 
محافظ سوهاج يكرم مديرية الصحة لجهودهم في قافلة مصر بلا جذام (1)
محافظ سوهاج يكرم مديرية الصحة لجهودهم في قافلة مصر بلا جذام

محافظ سوهاج يكرم مديرية الصحة لجهودهم في قافلة مصر بلا جذام (2)
محافظ سوهاج يكرم مديرية الصحة لجهودهم في قافلة مصر بلا جذام

محافظ سوهاج يكرم مديرية الصحة لجهودهم في قافلة مصر بلا جذام (3)
محافظ سوهاج يكرم مديرية الصحة لجهودهم في قافلة مصر بلا جذام

 


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مرض الجذام

مصر بلا جذام

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