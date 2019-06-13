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محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة تنسيق المدارس الثانوية بحد أدنى 220 درجة

الخميس، 13 يونيو 2019 09:26 ص
محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة تنسيق المدارس الثانوية بحد أدنى 220 درجة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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قال الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اعتمد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والتعليم الفنى.

وأضاف التداوى أنه جرى تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة 220 درجة بواقع 50% من إجمالى أعداد الناجحين البالغ عددهم 4263 طالباً .

أكد التداوى أن عدد الطلاب المتوقع قبولهم فى التعليم العام 2132 وعدد الطلاب المتوقع قبولهم فى التعليم الفنى 2131.

 


تنسيق الثانوية العامة بالوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد

ثانوية عامة

تنسيق الثانوبة باوادى الجديد

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