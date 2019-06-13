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محافظ المنوفية يتابع مستجدات محطة المعالجة المركزية بالمنطقة الصناعية

الخميس، 13 يونيو 2019 04:13 م
محافظ المنوفية يتابع مستجدات محطة المعالجة المركزية بالمنطقة الصناعية اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية _محمد فتحى

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عقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اجتماعا لمناقشة آخر المستجدات بمحطة المعالجة المركزية بالمنطقة الصناعية بقويسنا،مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى،ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى،ورئيس المنطقة الصناعية بقويسنا،وممثلين عن جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بقويسنا.
 
كما تم مناقشة الموقف الحالى لمحطة المعالجة المركزية بالمنطقة الصناعية بقويسنا والتعرف على آخر المستجدات والمعوقات لإيجاد حلول لها ،وقد شدد المحافظ على أهمية إزالة كافة المعوقات التى تعوق دون الانتهاء من المحطة لما لها من أهمية  فى معالجة الصرف الصناعى بما يتوافق مع قوانين البيئة  وكذلك الحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة.
 
ووجه المحافظ بإدخال تصرفات مياه الجلود والمصانع الأخرى الى محطة المعالجة حفاظا على صحة المواطنين وأمر المحافظ بالتواصل المستمر معه فى حالة وجود أى معوقات،مؤكدا علي ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة لخدمة الوطن والحفاظ علي مقدراته والحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.
 
وأكد محافظ المنوفية على ضرورة تذليل كافة العقبات التى تعوق عملية الاستثمار والمستثمرين وإيجاد حلول خارج الصندوق للقضاء علي أية مشاكل،مشيرا الى تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة ومضيقا أن الاهتمام بالمناطق الصناعية يعد من أهم عوامل ازدهار التنمية الصناعية.
 

 


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