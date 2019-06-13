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محافظ القاهرة يوجه بشن حملات للتصدى للمخالفات والإشغالات.. صور

الخميس، 13 يونيو 2019 11:11 ص
محافظ القاهرة يوجه بشن حملات للتصدى للمخالفات والإشغالات.. صور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أستأنفت أحياء القاهرة نشاطها المكثف وخطتها اليومية لشن حملاتها المكبرة بكل شوارع وميادين العاصمة صباحا ومساء بالتنسيق مع شرطة المرافق تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، مع التركيز على القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة وتيسير حركة المرور، وكذلك مراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهى والمحال وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص، مع عمل  مسح شامل للعقارات المخالفة والأدوار الزائده عن الترخيص وإصدار قرارات إزالة فورية.
 
وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة المخالفات فى المهد قبل تضاعفها واتخاذ الإجرات القانونية ضد المخالفين الاستثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة وحفاظا على المواطنين وأرواحهم في المقام الأول.
 
وفى السياق نفذ حى الخليفة حملة لإيقاف أعمال بناء مخالف ومصادرة مواد البناء للشروع فى بناء الدور الثامن دون الحصول على ترخيص بالعقــار رقم 46 شارع المواصلة بالقرب من كوبرى التونسى كما قام الحى بايقاف أعمال بناء الدور الثالث بالعقار 46 شارع القادرية ومصادرة مواد البناء بالاضافة الى تنفيذ حملة نظافــة بشوارع " الحلمية الجديدة، مـيدان القلعـة، سورمجرى العيون، ميـدان السيدة عائشة، القلعة، السلطان حسن"، تحت إشراف اللواء وجدى زقزوق رئيس حى الخليفة.
 
كما نفذ حى الطره حملة للرقابة على مصانع شق الثعبان فى إطار التعليمات بالحفاظ على مستحقات الـدولة، وأسفرت عن غلــق وتشميع وقطــع التيــار الكهرباء عن عدد من المصانع التى لم تسدد مدينويات الأرض والمرافق للمحافظة، بعد تــوجية أكثر من إنذار بالسداد كما قام الحى بصيانه أعمدة الإنارة الخاصة بكوبرى أرض نوار وتركيب ولاعات إنارة بشارع المحجر ومنشية المصرى.
 

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