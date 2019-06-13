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محافظ الفيوم يشارك فى اللقاء الجماهيرى للقضاء على ختان الإناث

الخميس، 13 يونيو 2019 02:41 م
محافظ الفيوم يشارك فى اللقاء الجماهيرى للقضاء على ختان الإناث خلال اللقاء للتوعيه بمخاطر ختان الأناث
الفيوم – رباب الجالي

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شارك اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، فى اللقاء الجماهيرى للقضاء على ختان الإناث، الذى أقيم بديوان عام المحافظة فى إطار التعاون بين المحافظة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، ضمن أعمال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على مستوى الجمهورية.
 
شارك فى اللقاء اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة،و ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم،والدكتور ناصر مسلم ممثلاً عن المجلس القومي للطفولة والأمومة،ومحمد مصطفى منسق اللقاء الجماهيرى،وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة،وعدد من وكلاء الوزارة وممثلين عن الأوقاف والأزهر والكنيسة والجهات التنفيذية والمجتمع المدنى.
 
تضمن اللقاء كلمات موجزة لوكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى وممثلى الأزهر والكنيسة والأوقاف عن خطط مواجهة مشكلة ختان الإناث،واستعرضت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم خطة المجلس فى تنظيم 20 ندوة خلال شهر للتوعية بأضرار ختان الإناث، فضلاً عن القوافل التوعوية بمدينة الفيوم ومركز إطسا، واستعرض ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة عدداً من الإحصاءات المتعلقة بختان الإناث فى محافظة الفيوم وجهود المجلس فى مواجهة هذه المشكلة.
 
ومن جهته أكد محافظ الفيوم على ضرورة تضافر جهود كافة فئات المجتمع للتصدى الحازم لمشكلة الختان ومشكلة الزواج المبكر والتوعية بمخاطر هاتين المشكلتين وتأثيرهما السلبى نفسياً وصحياً على الفتيات،مشيراً إلى أن البساطة فى طرح المشكلة يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين، بهدف توصيل رسالة وتوعية الآباء والأمهات بهذه الجرائم التى ترتكب فى حق بناتهن.
 
كما أشاد المحافظ بجهود فرع المجلس القومى للمرأة فى توعية السيدات بمختلف القضايا الحياتية،وقام بمنح مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم شهادة تقدير لجهودها فى هذا الشأن،كما قام بتفقد القوافل التوعية التى ستنطلق إلى مدينة الفيوم ومركز اطسا للتوعية بمشكلة ختان الإناث.
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الفيوم

مكافحة ختان الإناث

محافظة الفيوم

المجلس القومي للمرأة

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