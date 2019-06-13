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محافظ الفيوم : تطهير 115 مجرى مائى لحل مشكلة مياه الرى بالقرى

الخميس، 13 يونيو 2019 02:25 م
محافظ الفيوم : تطهير 115 مجرى مائى لحل مشكلة مياه الرى بالقرى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالي

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أعلن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم،تطهير 500,1 كم طولى بمختلف إدارات الرى لعدد 115 مجرى مائى بواقع 57 حالة، وذلك بطول 264,71 كم طولى بدائرة رى غرب الفيوم متمثلة فى 33 حالة، وبدائرة رى شرق طول 148,426 كم طولى متمثلة فى 57 حالة.
 
أما فى قطاع الصرف  تم ازالة 8 حالة بطول 38,6 كم طولى بدائرة صرف غرب الفيوم ، و ازالة 17 حالة بطول 48,36 كم طولى بدائرة صرف شرق الفيوم.
 
كما قامت الإدارة العامة لصرف شرق وغرب الفيوم بتطهير مصرف الرماديه أمام محطة الطاجن ،وتطهير مصرف سيف الدين ومصرف أبو عوض الفرعي والوسطاني، بالإضافة إلى تطهير صاولة بحر يوسف وتطهير نهاية بحر الواطي وتطهير مسقة الأباعد وتطهير بحر الزاوية العمومي وتجريف بحر الكوم وبحر أبو جنشو ،وتطهير بحر الفلاحه وامتداده وبحر تلات الواطي ،وجنابية السكه الحديد وتطهير بحر إطسا القبلي وجنابية دشاشه وتطهير بحر تطون وبحر النزله وبحر خور العبد وبحر المشرك .
 
أما بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها فيتم إنشاء كامل لمحطة طلمبات البطس ( أعمال مدنيه – ميكانيكيه  كهربائيه)، والمناطق التجريبية لتنفيذ طرق الري الحديثة وإحلال وتجديد كوبري السنترال  33,736 كم، وإحلال وتجديد شبكات صرف أبو حندير الأولي، ومجمع 13 مقرر مصرف الغرق وإحلال وتجديد شبكات صرف أبو جندير الثانية.
 
 

الفيوم

محافظة الفيوم

مديرية ري الفيوم

تطهير الترع بالفيوم

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