محافظ الغربية: تحديد 16 ساحة بشاشات عرض لمشاهدة المواطنين لأمم أفريقيا

الغربية محمد طارق

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، عن توفير 16 ساحة ومكان لتزويدهم بشاشات عرض لمشاهدة مواطنى المحافظة لمبارايات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر، والتى تبدأ يوم 21 من الشهر الجارى.

وتمثلت هذه الأماكن فى: "نادى طنطا الرياضى – نادى المعلمين بطنطا – نادى غزل طنطا - مركز شباب شوبر- مركز شباب قطور– مركز شباب بسيون- نادى كفر الزيات الرياضى- نادى بلدية المحلة – نادى الصيد الرياضى بالمحلة – مركز شباب المحلة "الساحة الشعبية "- نادى الرياضات البحرية بقرية محلة أبوعلى – مركز شباب دمرو- نادى سمنود الرياضى – نادى السنطة الرياضى – مركز شباب شبراملس- نادى زفتى الرياضي " .

الجدير بالذكر أنه تم اختيار هذه الأماكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة، لتوفير أعلى معايير الأمان للمشاهدين، جاء ذلك فى إطار إنهاء محافظة الغربية إستعدادتها لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وفى السياق ذاته وجه محافظ الغربية بالتجهيز التام لهذه الأماكن وتوفير المقاعد الكافية لإستقبال أكبرعدد من المواطنين مع مراعاة توفير أماكن لذوى القدرات الخاصة.