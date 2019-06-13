محافظ الغربية: إزالة 12 حالات تعدى ومخالفة بناء فى المهد خلال 48 ساعة

الغربية - مصطفى عادل

نظمت محافظة الغربية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، عدة حملات أسفرت عن إزالة 12 حالات تعدى ومخالفة فى المهد خلال 48 ساعة.

وإزال مركز ومدينة السنطة فى المه، عدد من المبانى المخالفة على أرض زراعية بقرية شنراق على مساحة 13 سهم، وإزالة مبانى وعشة مسقوفة بالأعشاب على أرض زراعية بقرية سحيم على مساحة 65م2.

كما قام مركز ومدينة طنطا بإزالة أعمدة الدور الثالث علوى بناء بدون ترخيص بقرية كفر الحما، أما حى أول طنطا، فقد أزال دور ثانى عشر علوى مخالف بشارع مصنع الكاوتش، وأزال أيضاً دور رابع علوى مخالف بشارع عبد السلام دور أول علوى مخالف بشارع القطاوى .

بينما قام مركز ومدينة بسيون، بتنفيذ قرار إزالة لمبنى دور أرضى مخالف مقام على أرض زراعية ملك هيئة الأوقاف بقرية ميت الخير.

أما مركز كفر الزيات فقد نفذ إزالة فى المهد لحالة تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية على مساحة 144متر مربع بقرية الدلجمون .

وقام مركز ومدينة سمنود بإزالة تعدى فى المهد على الأرض الزراعية ملك الأوقاف على مساحة 450م2 ، كما قام مركز ومدينة زفتى بإزالة عدد 2حالة تعدى على أملاك الدولة وإزالة أعمدة خرسانية فى المهد بالمدينة .

بالإضافة إلى القيام بحملة إزالات لتنفيذ قرارات الإزالة بقرية كفر شمارة ، واكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة سابقاً وكذا تنفيذ الإزالة في المهد لكافة التعديات فور الشروع في البناء مشيراً إلى محاسبة كل من يثبت تقصيره في تنفيذ أى قرار إزالة أو السماح بأي مخالفات في البناء.