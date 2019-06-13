محافظ الشرقية: الإنتهاء من الإجراءات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة المستردة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة المستردة بنطاق المحافظة، لإستعادة هيبة وكرامه الدولة وحقوقها، للحفاظ على المال العام، مطالباً النواب توجيه طلبات المتظلمين للجنة البت والمعاينة على الطبيعة وتسعير قطع الأراضي طبقاً للسعر المحدد بكل مركز.





جاء ذلك خلال لقاءه بأعضاء مجلس النواب لبحث و إستعراض المشاكل التي تعاني منها دوائرهم المختلفة للعمل على حلها، وإستعراض نسب تنفيذ المشروعات الجارية بكل قطاع خدمي لسرعة الإنتهاء منها، ودخولها الخدمة لتعود بالنفع و الفائدة على أبناء المحافظة، وكذلك إستعراض خطة رصف الطرق الداخلية بالمحافظة، بعد زيادة الدعم المالي لرفع كفاءة الطرق الداخلية، وإعادة توزيع الموارد المالية المخصصة لمشروعات الخطة الإستثمارية على الوحدات المحلية القروية لكل مركز.





وخلال الاجتماع كلف محافظ الشرقية مدير مديرية الطرق، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن و الأحياء، بمتابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة للطرق الجاري العمل بها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ورصف الطرق الداخلية بين القرى خاصة المؤدية للمدارس، لتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبورالمواطنين.

ووجه مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع رئيس قطاعات كهرباء الشرقية وإدارة التخطيط بالديوان العام بإعداد المقايسة اللازمة لنقل عمودين ضغط عالي من على طريق قرية طحلة بردين التابعة لرئاسة مركز الزقازيق لإستكمال أعمال رصف الطريق .





وأصدرالمحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع تصور لتطوير الوحدات القروية المحلية والإهتمام بأعمال النظافة والتطوير والتجميل بالوحدات المحلية القروية ، مع تزويد أعمدة إنارة بمداخل القرى بلمبات ليد لإنارة الطريق ليلاً ولإضفاء لمسة جمالية وحضارية على القرى.

كلف المحافظ مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالتنسيق مع الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا بالزقازيق، لعمل التغطية لمصرف قرية غزالة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

يذكر أنه حضرالاجتماع اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام و اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة وعددٍ من مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكزوالمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .