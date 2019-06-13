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محافظ الجيزة يوجه بصيانة أعمدة الإنارة بشارعى البطل ومحمد كامل بالدقى

الخميس، 13 يونيو 2019 03:17 م
محافظ الجيزة يوجه بصيانة أعمدة الإنارة بشارعى البطل ومحمد كامل بالدقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حى الدقى، برد الشئ لأصله وردم مكان توصيل كابل عمود إنارة وصيانة أعمدة وتركيب بلاط بشارع محمد كامل، وتم رفع جميع المخلفات، استجابة لشكاوى الشارع.
 
كما وجه محافظ الجيزة الحى بغلق فتحات الإنارة الخاصة بالأعمدة الكهربائية بشارع البطل أحمد عبد العزيز استجابة لشكاوى السكان، مشددا على رفع كفاءة الإنارة ومتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها أول بأول.
 
وقال محافظ الجيزة، أن المحافظة تلقت 2000 بلاغاً وشكوى من المواطنين من خلال غرفه العمليات بالديوان العام خلال الشهر الماضى وتم التعامل مع 97% من البلاغات والشكاوى الوارده وجارى المتابعة لاستكمال حل باقى المشكلات التى تم استقبالها من المواطنين، مشيرا إلى أن عدد البلاغات التى تلقتها المحافظة خلال الشهر الماضى يعد هو الأكبر على الإطلاق ويرجع ذلك إلى ثقة المواطنين بالمحافظة لقدرتها على التعامل مع البلاغات وإزالة أى مشكلات.
 

الدقي

حي الدقي

شكاوي المواطنين

خدمة المواطنين

محافظ الجيزة

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