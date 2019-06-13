محافظ البحيرة يوجه بمصادرة أراضى وضع اليد التى لم يتم دفع أثمانها

البحيرة- ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة موقف تقنين الأراضى وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد محافظ البحيرة على ضرورة وضع لافتات على الأراضى أملاك الدولة التى لم يلتزم أصحابها بتسديد المبالغ المستحقة عليهم ومصادرتها لصالح الدولة،

مشيراً إلى إنه فى حالة قيام واضعي اليد بسداد 15% من قيمة الأرض سيتم وقف الحجز الإدارى عليها.

جاء ذلك خلال إجتماعه الموسع اليوم برؤساء الوحدات المحلية.

ووجه محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وردم البؤر وتجمعات المياة والمستنقعات التى تعد بيئة خصبة لتكاثر لتلك الحشرات وناقلة للأمراض مع مراجعة البلاعات وتطهير جوانب الترع والمصارف والمجارى المائية للحد من القوارض والثعابين مع بداية فصل الصيف.

كما وجه بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية قبل بداية العام المالى الجديد والتأكيد على الإلتزام بتنفيذها بنسبة 100% مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة المشروعات الإستثمارية المنفذة وتذليل ما يعترض تنميتها من معوقات خاصة مشروع عاداه للثروة الحيوانية بسيدى غازى بكفر الدوار ومشروع المحاجر.