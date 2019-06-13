محافظ الإسكندرية يلتقى وفد فرنسى لتنفيذ مشروعات المواصلات صديقة للبيئة

اﻹسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية،چانينا ايريرا قنصل عام فرنسا باﻹسكندرية،والوفد الفرنسي المرافق لها ممثلي شركة ترانس داف إحدى الشركات الرائدة فى مجال النقل الجماعى والمواصلات العامة على مستوى العالم، وشركة في يو اف الفرنسيتين، وذلك لمناقشة التعاون في مشروعات الحلول المبتكرة للمدن المستدامة، والعمل على تنفيذ مشروعات رائدة بالإسكندرية وخاصة في مجال النقل والمواصلات ، وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتور زياد الصياد بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

ورحب المحافظ بالوفد الفرنسي علي أرض الإسكندرية. وأكد حرص المحافظة على تحقيق التنمية المستدامة والتحول الإلكتروني والوصول إلى المدن الذكية. ولفت إلي أننا نقوم علي تشجيع المدن الخضراء من خلال رفع مستوي التوعية لدي المواطنين،‮والعمل على توفير وسائل للنقل الصديقة للبيئة، بالإضافة إلي دراسة توفير ممرات للمشاة وللدراجات الهوائية في‮ أنحاء الإسكندرية.

من جانبهم،استعرض ممثلي شركة ترانس داف وشركة في يو اف الفرنسيتين،أحد المشروعات الرائدة التي تم تطبيقها في عدة مدن أجنبية ولاقت نجاح كبير، وهي مشروع استخدام الدراجات الكهربائية كوسيلة نقل نظيفة صديقة للبيئة. حيث تم الوقوف علي نماذج نجاح المشروع،وإمكانية استخدام الدراجات وتطويعها في عدة استخدامات أخري كوسيلة في مجال النظافة أو نقل البضائع أو الترويج السياحي.