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متلازمة باسن.. خلل وراثى يمنع الجسم من امتصاص الدهون الغذائية

الخميس، 13 يونيو 2019 12:00 ص
متلازمة باسن.. خلل وراثى يمنع الجسم من امتصاص الدهون الغذائية متلازمة باسن
كتبت هند عادل

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متلازمة باسن حالة وراثية تمنع الجسم من امتصاص الدهون الغذائية ونقصها يؤدى إلى مشاكل صحية كبيرة،  فالدهون الغذائية والفيتامينات التي تحتويها مهمة لنمو وتطور العديد من الأعضاء والأنسجة، بما في ذلك المخ، حسبما ذكر موقع" healthline".

أعراض نقص البروتينات في الدم

 

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أعراض متلازمة باسن أو نقص البروتينات تتمثل فى مشاكل النمو والتطور في الطفولة إلى مشاكل النطق والتنسيق في البالغين وفقًا للمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة (NORD).

تؤثر الأعراض على:
 

-العيون.

-الدم.

-الجهاز العصبي.

-الجهاز الهضمي.

-أنماط نمو غير طبيعية عند الرضع.

-انحناء غير طبيعي في العمود الفقري.

-مشاكل في التوازن.

-مشاكل في التنسيق.

-ضعف العضلات.

-مشاكل في الرؤية.

-اضطرابات الكلام.

-براز دهني.

kyphosis-lordosis

أسباب الإصابة بمتلازمة باسن
 

تحدث تلك المتلازمة نتيجة لمشاكل الجين الذي يخبر الجسم بكيفية الجمع بين الدهون مع البروتين لصنع شيء يسمى البروتين الدهني فعندما لا يعمل الجين يصعب على الجسمك هضم أنواع معينة من الدهون والفيتامينات.

 


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