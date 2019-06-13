متحف الاثار بالإسكندرية: استعدادات مكثفة لاستقبال الأفارقة فى بطولة كأس الأمم

الاسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور حسين عبد البصير ، مدير متحف الاثار بمكتبة الاسكندرية ، على أن المتحف يستعد للمشاركة فى إستضافة الوفود الافريقية من السائحين و الزائرين للمدينة العريقة خلال إستضافة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية لكرة القدم المقرر إجراؤها الشهر الجارى.

و قال " عبد البصير" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن المتحف قد قام بتطوير وسيلة العرض المتحفى ، كما قام بزيادة عدد المرشيدين المتحدثين باللغة الفرنسية داخل المتحف لاستضافة الوفود الافريقية المتحدثة باللغة الفرنسية خاصة و أن معظم دول أفريقيا تتحدث الفرنسية الى جانب اللغة المحلية لها ،كما دعم المتحف بمرشدين بتحدثون اللغة الانجيليزية أيضا.

و قال الدكتور " عبد البصير" أن الاسكندرية مدينة عريقة و بها العديد من الاماكن السياحية التى تصلح لوضعها فى مسار الرحلات السياحية للوفود الافريقية يأتى فى مقدمتها قلعة قايتباى و مكتبة الاسكندرية و مقابر كوم الشقافة الاثرية.

و حول تطوير وسائل العرض المتحفى بمتحف الاثار قال الدكتور حسين عبد البصير ، أنة تم زيادة عدد المجسمات الثنائية الابعاد التى يقوم المتحف بصناعتها خصيصا للمكفوفين ، كما يتم عرض أفلام وثائقية مصطحبة بالترجمة بلغة الاشارات لضعاف السمع.

كما أشار الى أن يتم حاليا استكمال الشكل الكامل ل" سبيل الخديوى اسماعيل" داخل المتحف حيث يتم استكمال الجزء الاثرى المعروض حاليا بماكيت تكميلى يحاكى الشكل الاصلى لـ" سبيل المياه " الاثرى