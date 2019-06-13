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لو عندك التهاب فى البلعوم.. تعرف على مدة استمرار الإصابة

الخميس، 13 يونيو 2019 02:30 م
لو عندك التهاب فى البلعوم.. تعرف على مدة استمرار الإصابة التهاب البلعوم وتأثيره على أعضاء الجسم
كتبت إيناس البنا

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البلعوم هو العضو الموجود بين اللوزتين والحنجرة، عادة ما يستمر التهاب البلعوم عادة لمدة 7 إلى 10 أيام، وذلك وفقًا لـMedlinePlus.

أحد أكثر أسباب التهاب الحلق شيوعًا هو التهاب البلعوم الفيروسى، وقد تنشأ هذه الحالة كجزء من الالتهابات الفيروسية التى تصيب الأعضاء الأخرى، مثل الرئتين.

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ووفقا لتقرير الموقع قد تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب البلعوم "الحمى والتهاب الحلق وآلام العضلات والمفاصل، وصعوبة فى البلع وتضخم الغدد الليمفاوية حول منطقة الرقبة".

يمكن بسهولة تشخيص هذه الحالة من قبل الطبيب من خلال فحص الحلق بالنظر، كما يمكن إجراء مسحة للحلق؛ إذا كانت النتائج سلبية، فهذا يعنى أن المشكلة لا تسببها البكتيريا، وحال تأكد الإصابة يجب على المريض تجنب تناول المضادات الحيوية إذا كانت المشكلة ناجمة عن عدوى فيروسية بدلاً من البكتيريا.

وينص تقرير موقع MedlinePlus أنه لا يوجد علاج محدد لالتهاب البلعوم الفيروسى، ولكن واحدة من أكثر الطرق شيوعًا للتخفيف من الأعراض هى غرغرة محلول يتكون من ماء دافئ و1/2 ملعقة صغيرة من الملح، كما يمكن للمرضى أيضًا تناول الأدوية المضادة للالتهابات إذا كان التهاب البلعوم مصحوبًا بالحمى أو إذا كانت الغدد الليمفاوية ملتهبة جدًا.


التهاب البلعوم

التهاب فيروسى

الغدد الليمفاوية

التهابات

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