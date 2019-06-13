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لماذا تراجعت أرباح شركة دايس للملابس بنسبة 28%.. بنك استثمار يجيب

الخميس، 13 يونيو 2019 12:00 ص
لماذا تراجعت أرباح شركة دايس للملابس بنسبة 28%.. بنك استثمار يجيب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استبعد بنك الاستثمار شعاع، شركة دايس للملابس الجاهزة، من محفظته النموذجية للأسهم المصرية لحين ظهور أى علامات على التحسن فى الأرباع التالية، وذلك بعد النتائج الضعيفة للشركة بالربع الأول عام 2019، حيث انخفضت الأرباح بنسبة 28% على أساس سنوى، وتقلصت الهوامش، وتباطأ نمو الإيرادات أكثر من المعتاد ليصل إلى 8% على أساس سنوى.

وأرجع شعاع، أسباب أرباح شركة دايس للملابس بنسبة 28% على أساس سنوى فى الربع الأول 2019 إلى 30 مليون جنيه، وباستبعاد مكاسب فروق العملة، تكون الأرباح قد تراجعت بنسبة 72% على أساس سنوى إلى 11 مليون جنيه، تراجع الأرباح كان مدفوعاً بالأسباب التالية:

1. نمو طفيف بنسبة 8% على أساس سنوى فى الإيرادات إلى 338 مليون جنيه بسبب الأداء الضعيف لقطاع التصدير لدى دايس، والذى يسهم بشكل رئيسى فى إجمالى الإيرادات.

وانخفضت إيرادات الصادرات بنسبة 11% على أساس سنوى إلى 199 مليون جنيه، تحت ضغط انخفاض حجم المبيعات ومتوسط السعر لكل قطعة خلال الربع، وتلاحظ أن إيرادات الصادرات مقومة بالدولار الأمريكى قد تراجعت بنسبة 10% تقريباً، حيث كان سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى مستقراً نسبياً على أساس سنوى، انخفض بنسبة 0.33% من 17.67 جنيه مقابل الدولار فى الربع الأول 2018 إلى 17.61 جنيه مقابل الدولار فى الربع الأول 2019، وتم تعويض الأداء الضعيف لقطاع التصدير بشكل جزئى عن طريق قطاع التجزئة الذى أبقى الإيرادات فى مجملها إيجابية، حيث زادت إيرادات قطاع التجزئة بأكثر من الضعف إلى 67 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2019.

2. استمرار انخفاض معدلات التشغيل فى مصنع الشركة فى كايرو قطن سنتر أثر على هوامش دايس

 فى الربع الأول 2019، انخفض هامش مجمل الربح إلى %23 من 31% وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) انخفض إلى 15% من 24%، ولذا كان هذا الربع هو الأسوأ بالنسبة لشركة دايس مقارنة مع الأرباع الأربعة السابقة، خاصة من حيث نمو الإيرادات والهوامش.

واستبعد شعاع، نجاح إدارة شركة دايس للملابس فى تحقيق إيرادات تبلغ 1.8 مليار جنيه وأرباحاً صافية تبلغ 250 مليون جنيه عن عام 2019، وذلك بعد الارتفاع الأخير فى الجنيه المصرى والذى من شأنه أن يؤثر على النتائج فى عام 2019.

يتداول سهم شركة دايس للملابس، بمضاعف ربحية لآخر 12 شهراً عند 4 مرات فقط.

 


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